Депутат Рады предложил нацелить украинские ракеты на российские АЭС
Роман Костенко считает, что так диалог с Москвой можно будет вести "на равных". Крупнейшему ядерному потенциалу необходимо противостоять, уверен парламентарий.
Фото © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко предложил направить украинские ракеты на российские ядерные объекты. Парламентарий напомнил, что у России крупнейший ядерный потенциал и одна из самых сильных в мире армий. По мнению депутата, Украина должна этому что-то противопоставить.
"Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве", — заявил Костенко, выступая на 4-м канале.
В предложении нацелить оружие на атомные электростанции на территории России депутат видит возможность вести дипломатию с Москвой "на равных".
"Москва должна знать, что у них есть атомные станции (такие, как у нас была в Чернобыле) и что наши ракеты просто туда долетят", — уверен политик.
Ранее украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, что Киев растерял научный потенциал. По его словам, развитие в стране собственной ядерной энергетики, в отличие от России, практически невозможно.
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