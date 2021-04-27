ВОЗ предрекла рост неравенства из-за введения "ковид-паспортов"

Введение сертификатов вакцинации от коронавируса, известных как "ковид-паспорта", привело бы к росту неравенства в мире. Такого мнения придерживается представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Введение паспортов вакцинации сейчас приведёт к большому неравенству. Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины", — пояснила Вуйнович в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам представителя ВОЗ, сертификат о вакцинации не станет обязательным. По аналогии с документом о прививке от жёлтой лихорадки вопрос будет обсуждаться на Всемирной ассамблее ВОЗ.

Напомним, в конце марта в Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов". Документ, который позволит европейцам путешествовать по ЕС без каких-либо ограничений, станет доступен с 15 июня.

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