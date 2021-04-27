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"Он соблюдает пост": Адвокат Паля рассказал, что актёр не мог быть пьян в момент конфликта с экс-хоккеистом

При этом сегодня артиста и его друга увезли на освидетельствование на предмет состояния опьянения.

27 апреля 2021, 14:56

Адвокат Александра Паля назвал "полной несусветной глупостью" информацию о том, что актёр мог находиться в состоянии опьянения в момент конфликта с бывшим хоккеистом молодёжной команды ЦСКА Кевином Антиповым.

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"Я Александра знаю очень давно, и я абсолютно уверен, что он точно не был в состоянии ни алкогольного, ни ещё какого (другого) опьянения. И вообще, он (как православный человек) соблюдает пост. К нему совершенно точно не может быть каких-либо претензий. Ему странно, что какие-то незнающие люди позволяют себе сотрясать воздух", — заявил Лайфу Юлий Тай.

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Адвокат также отметил, что пока никакого статуса по делу у Паля нет.

Напомним, ранее экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался со дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Паля.

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Сам артист ранее всё отрицал. Как стало известно Лайфу, изначально после беседы с дознавателем артиста и его приятеля Даниила Иванова отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались свидетельствовать против себя. Сегодня Александра Паля и его друга увезли на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения и ссадин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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