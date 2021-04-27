Клатч ценой в две однушки, а бюджет на свидание скромный: Киркоров раскрыл, сколько тратит за вечер

На гала-ужине премии Муз-ТВ певец Филипп Киркоров позировал фотографам с коллегами по звёздному цеху Ольгой Бузовой, Ани Лорак и Юлией Зиверт. Исполнитель отметил, что его личная жизнь сумбурна и разнообразна, сообщает kp.ru.

Фото © kp.ru / Алена Мартынова

Певец рассказал о своём наряде, отметив, что ботиночки приобрёл по знакомству — эта пара обуви была выпущена дизайнером Симоной Роша в коллаборации с одним из брендов масс-маркета.

"Мне они достались практически даром, гораздо дешевле, чем этот замечательный клатч от Dolce & Gabbana. Он стоит как пара однушек в Бутове", — поделился Филипп Бедросович.

Поп-король признался, что привык везде расплачиваться наличными, а средняя сумма, которую он тратит за вечер, составляет 20 тысяч рублей. По словам певца, этого хватит, чтобы сводить кого-нибудь после ужина на "тайную вечерю".

Ранее режиссёр Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актёров. Мужчина отметил, что суммы не такие большие, как может показаться обывателям. Всего 150–300 тысяч за съёмочный день.

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