Суд приговорил стримера Reeflay к шести годам за смерть девушки во время прямого эфира
На заседании парень признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз.
Суд приговорил стримера Reeflay к шести годам из-за смерти девушки во время прямого эфира. Видео © Telegram-канал Mash
Раменский суд Московской области признал стримера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека, и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На заседании присутствовала мама блогера. Сам Решетняк признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз, заявив, что погибшая Валентина была его единственным другом.
Напомним, стрим, который запечатлел смерть девушки Валентины, Решетняк вёл из своего дома 2 декабря. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё были выявлены закрытая черепно-мозговая травма и множественные кровоподтёки.
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