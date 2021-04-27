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Суд приговорил стримера Reeflay к шести годам за смерть девушки во время прямого эфира

На заседании парень признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз.

27 апреля 2021, 15:15

Суд приговорил стримера Reeflay к шести годам из-за смерти девушки во время прямого эфира. Видео © Telegram-канал Mash

Раменский суд Московской области признал стримера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека, и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На заседании присутствовала мама блогера. Сам Решетняк признал вину и раскаялся в содеянном, а во время оглашения приговора не смог сдержать слёз, заявив, что погибшая Валентина была его единственным другом.

Избившего модель в прямом эфире стримера Reeflay признали вменяемым

Избившего модель в прямом эфире стримера Reeflay признали вменяемым

Напомним, стрим, который запечатлел смерть девушки Валентины, Решетняк вёл из своего дома 2 декабря. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё были выявлены закрытая черепно-мозговая травма и множественные кровоподтёки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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