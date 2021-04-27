"Гражданская война уже завтра": Французские генералы гневно пригрозили Макрону развалом страны

Сотня отставных генералов и офицеров различных рангов обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом спасти страну от развала. Текст открытого письма опубликовал журнал Valeurs actuelles. Авторы обращения убеждены, что Франции угрожает "смертельная опасность" из-за растущего числа фанатиков-исламистов, которые "захватывают целые районы, создают анклавы и устанавливают в них свои антиконституционные порядки".

"Опасностей становится всё больше, насилие растёт день ото дня. Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?" — задаются вопросом авторы письма, вспоминая, как террорист обезглавил школьного учителя.

Однако со своей стороны активизировались и сторонники расовой войны, говорится в обращении. По мнению французских генералов, такие люди презирают их страну, её традиции и культуру, а также "хотят видеть, как она разрушается, отнимая у неё её историю".

Авторы письма удивлены "нерешительностью и преступным молчанием" власти в лице Макрона и призывают правительство проявить мужество и ликвидировать "нависшие над страной опасности".

"Медлить дальше нельзя, ведь гражданская война уже завтра положит конец этому нарастающему хаосу и количество смертей, за которое вы будете в ответе, начнёт исчисляться тысячами", — указано в обращении от имени отставных генералов.

Напомним, в октябре прошлого года во Франции произошло громкое убийство учителя местной школы. 18-летний преступник набросился на преподавателя и обезглавил его. Поводом для столь жестокой расправы стала демонстрация педагогом карикатуры на пророка Мухаммеда во время занятий. В результате парень был застрелен полицейскими при попытке оказать сопротивление во время задержания.

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