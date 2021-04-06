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В Twitter показали, как сейчас выглядит Париж, и эти фото заваленной мусором столицы ужаснут любого

Жители возмущены происходящим и требуют вернуть городу былой вид.

6 апреля 2021, 12:12

Фото © Twitter / LaureGonlezamar, SteveP4435

Париж — город любви, запаха свежей выпечки, увитых цветами балконов и Эйфелевой башни

Фото © Twitter / LaureGonlezamar

Фото © Twitter / LaureGonlezamar

Однако сейчас он разительно отличается от подобной картины. "Твиттер" заполонили снимки, на которых столица утопает в грязи и мусоре

Фото © Twitter / LaureGonlezamar

Фото © Twitter / LaureGonlezamar

Засыпанные отходами каналы и клумбы, грязные матрасы, ржавеющие автомобили, разбитые скамейки и сорванные знаки

Фото © Twitter / LaureGonlezamar, SteveP4435

Фото © Twitter / LaureGonlezamar, SteveP4435

Местные жалуются, что они живут словно на свалке, и сравнивают город с индийскими трущобами

Фото © Twitter / LeParisien_75

Фото © Twitter / LeParisien_75

Возмущённые юзеры даже создали специальный хештег #saccageparis, под которым размещают неприглядные кадры

Фото © Twitter / saccageparis, carreblanc1

Фото © Twitter / saccageparis, carreblanc1

Многие жители винят в сложившейся ситуации мэра Парижа — Анн Идальго, которая стала первой женщиной на этом посту, пишет Daily Mail

Фото © Twitter / Carene1984

Фото © Twitter / Carene1984

Однако некоторые указывают, что за мусор вокруг ответственны не только власти, но и сами граждане

Видео © Twitter / chevaldesande75

Городские власти, в свою очередь, назвали кампанию в "Твиттере" клеветнической и отметили, что количество сотрудников, отвечающих за уборку улиц, сократилось на десять процентов из-за пандемии. Однако жители требуют решить проблему — вернуть им чистый и ухоженный Париж, а не обвинять граждан в ответ

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"Нужны тёлочки, которые будут давать": Кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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