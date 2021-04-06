В Twitter показали, как сейчас выглядит Париж, и эти фото заваленной мусором столицы ужаснут любого
Жители возмущены происходящим и требуют вернуть городу былой вид.
Париж — город любви, запаха свежей выпечки, увитых цветами балконов и Эйфелевой башни
Однако сейчас он разительно отличается от подобной картины. "Твиттер" заполонили снимки, на которых столица утопает в грязи и мусоре
Засыпанные отходами каналы и клумбы, грязные матрасы, ржавеющие автомобили, разбитые скамейки и сорванные знаки
Местные жалуются, что они живут словно на свалке, и сравнивают город с индийскими трущобами
Фото © Twitter / LeParisien_75
Возмущённые юзеры даже создали специальный хештег #saccageparis, под которым размещают неприглядные кадры
Фото © Twitter / saccageparis, carreblanc1
Многие жители винят в сложившейся ситуации мэра Парижа — Анн Идальго, которая стала первой женщиной на этом посту, пишет Daily Mail
Фото © Twitter / Carene1984
Однако некоторые указывают, что за мусор вокруг ответственны не только власти, но и сами граждане
Видео © Twitter / chevaldesande75
Городские власти, в свою очередь, назвали кампанию в "Твиттере" клеветнической и отметили, что количество сотрудников, отвечающих за уборку улиц, сократилось на десять процентов из-за пандемии. Однако жители требуют решить проблему — вернуть им чистый и ухоженный Париж, а не обвинять граждан в ответ
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