В РФС признали ошибочным удаление игрока ЦСКА в дерби со "Спартаком"

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против "Спартака", а кроме того, оно повлияло на исход матча. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ключевой эпизод дерби произошёл в середине первого тайма, когда Ахметов грубо сыграл против форварда красно-белых Александра Соболева. Арбитр встречи Павел Кукуян принял решение об удалении после того, как посмотрел видеоповтор.

Теперь решение об отмене красной карточки должен принять КДК РФС. По словам его главы Артура Григорьянца, это будет сделано завтра.

Ранее Лайф сообщал, что победу в главном дерби страны одержал московский "Спартак" — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил Джордан Ларссон, который смог уйти от Виктора Васина и разобраться с Игорем Дивеевым.

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