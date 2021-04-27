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Запрет продажи алкоголя на майские: фейк или реальность?

Лайф разбирался, откуда появилась информация о запрете алкоголя на все майские праздники и стоит ли ей доверять. Кое-где это всё-таки решили сделать.

27 апреля 2021, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Колбасов </p>

Фото © ТАСС / Александр Колбасов

С учётом закрытия авиасообщения с Турцией многие тут же стали перекраивать свои графики и маршруты и планировать отдых в России. Но сразу после подписания документа президентом в Сети появилась информация, что проводить майские праздники придётся всухую. В сообщениях говорилось, что вместе с этим указом было подписано и постановление Роспотребнадзора о запрете продажи алкогольной продукции на всей территории России с 1 по 11 мая.

Фото © panorama.pub

Фото © panorama.pub

Реакция в Сети была соответствующая. Кто-то предался панике, что не получится как следует расслабиться и отметить праздники под бутылочку спиртного, а кто-то выразил возмущение подобным решением властей, ведь коронавирус коронавирусом, а выходные нужно провести весело.

© vk.com

© vk.com

Панику в Сети попытался остановить Роспотребнадзор. Ведомство выступило с официальным опровержением информации о запрете продажи алкоголя по всей стране. Там заявили, что не планировали даже таких мер, а всю информацию в Сети просят считать ложной.

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"В майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности"

Фото © osinniki.org

Позднее выяснилось, что вся эта история была действительно выдумкой одного сатирического издания. Под каждой статьёй на сайте есть пометка: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". Вот только те, кто потом статью распространял, видимо, этого не заметили.

Отпуска, больничные и прибавка к окладу: как не потерять часть выплат на майские праздники

Отпуска, больничные и прибавка к окладу: как не потерять часть выплат на майские праздники

Несмотря на юмористичность информации об антиалкогольных мерах, власти Кызыла всё же придали ей серьёзность. Мэрия регионального центра действительно запретила продажу этой продукции в майские праздники на всей территории города. Касается это розничных магазинов. Заведениям общепита данный запрет был дан в рекомендательном порядке, то есть на усмотрение руководства.

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Фото © wikipedia

Постановление мэрии г. Кызыла

1. В соответствии с Законом Республики Тыва № 1716 ВХ-1 от 26.12.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции» запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла.

2. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

3. Запретить гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, приносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Но и жителям других регионов расслабляться в связи с опровержением рано. В ряде субъектов или в отдельных городах действительно есть запрет на продажу алкоголя в майские дни. Например, во Владимирской области спиртное нельзя будет купить 1 и 9 мая, в Тюмени — так же, а в Екатеринбурге продажа будет ограничена определёнными территориями города, где будут проходит основные празднества. Но введены все эти ограничения задолго до объявления президентом промежутка с 4 по 7 мая выходными днями.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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