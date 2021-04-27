Запрет продажи алкоголя на майские: фейк или реальность?

Постановление мэрии г. Кызыла

1. В соответствии с Законом Республики Тыва № 1716 ВХ-1 от 26.12.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции» запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла.

2. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

3. Запретить гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, приносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.