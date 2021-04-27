Запрет продажи алкоголя на майские: фейк или реальность?
Лайф разбирался, откуда появилась информация о запрете алкоголя на все майские праздники и стоит ли ей доверять. Кое-где это всё-таки решили сделать.
Фото © ТАСС / Александр Колбасов
С учётом закрытия авиасообщения с Турцией многие тут же стали перекраивать свои графики и маршруты и планировать отдых в России. Но сразу после подписания документа президентом в Сети появилась информация, что проводить майские праздники придётся всухую. В сообщениях говорилось, что вместе с этим указом было подписано и постановление Роспотребнадзора о запрете продажи алкогольной продукции на всей территории России с 1 по 11 мая.
Фото © panorama.pub
Реакция в Сети была соответствующая. Кто-то предался панике, что не получится как следует расслабиться и отметить праздники под бутылочку спиртного, а кто-то выразил возмущение подобным решением властей, ведь коронавирус коронавирусом, а выходные нужно провести весело.
© vk.com
Панику в Сети попытался остановить Роспотребнадзор. Ведомство выступило с официальным опровержением информации о запрете продажи алкоголя по всей стране. Там заявили, что не планировали даже таких мер, а всю информацию в Сети просят считать ложной.
"В майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности"
Фото © osinniki.org
Позднее выяснилось, что вся эта история была действительно выдумкой одного сатирического издания. Под каждой статьёй на сайте есть пометка: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". Вот только те, кто потом статью распространял, видимо, этого не заметили.
Несмотря на юмористичность информации об антиалкогольных мерах, власти Кызыла всё же придали ей серьёзность. Мэрия регионального центра действительно запретила продажу этой продукции в майские праздники на всей территории города. Касается это розничных магазинов. Заведениям общепита данный запрет был дан в рекомендательном порядке, то есть на усмотрение руководства.
Фото © wikipedia
Постановление мэрии г. Кызыла
1. В соответствии с Законом Республики Тыва № 1716 ВХ-1 от 26.12.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции» запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла.
2. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
3. Запретить гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, приносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
Но и жителям других регионов расслабляться в связи с опровержением рано. В ряде субъектов или в отдельных городах действительно есть запрет на продажу алкоголя в майские дни. Например, во Владимирской области спиртное нельзя будет купить 1 и 9 мая, в Тюмени — так же, а в Екатеринбурге продажа будет ограничена определёнными территориями города, где будут проходит основные празднества. Но введены все эти ограничения задолго до объявления президентом промежутка с 4 по 7 мая выходными днями.
Выбор редакции
23-летняя фармацевт из Новосибирска продаёт девственность за 3,8 млн, выдвинув всего одно условие
В российском городе запретили продавать алкоголь на майских праздниках
"Взгляд человека, ищущего понимания": Физиономист заявил об искренности Прокловой во время "исповеди" Лере Кудрявцевой
Новый Чернобыль, или Тихая смерть: к чему может привести переход Украины на новейшие ядерные реакторы
МИД России вызывал послов прибалтийских стран и Словакии
Комментариев: 0