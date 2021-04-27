Столтенберг оценил решение стран НАТО закупить "Спутник V"
Также генсек альянса отметил, что союзники хорошо продвигаются в вопросе массовой вакцинации населения от коронавируса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА
Страны Североатлантического альянса должны самостоятельно принимать решение о том, какие именно антиковидные вакцины им закупать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Не НАТО должно рекомендовать, какие вакцины союзники должны использовать. Это индивидуальное решение союзников", — отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
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Также Столтенберг указал, что страны альянса хорошо продвигаются в вопросе массовой вакцинации населения от ковида.
"Рад, что всё больше союзников способны увеличить количество вакцинированных людей", — добавил генсек.
Ранее Лайф писал, что Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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