Столтенберг оценил решение стран НАТО закупить "Спутник V"

Страны Североатлантического альянса должны самостоятельно принимать решение о том, какие именно антиковидные вакцины им закупать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Не НАТО должно рекомендовать, какие вакцины союзники должны использовать. Это индивидуальное решение союзников", — отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Также Столтенберг указал, что страны альянса хорошо продвигаются в вопросе массовой вакцинации населения от ковида. "Рад, что всё больше союзников способны увеличить количество вакцинированных людей", — добавил генсек.

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