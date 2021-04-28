Учёные пояснили, поможет ли иммунитет против нового российского штамма коронавируса
Северо-западный вариант вируса был обнаружен в марте в образце биоматериала жителя Санкт-Петербурга. Также в стране есть уникальный сибирский штамм.
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Иммунитет, который уже выработался после заражения коронавирусом или вакцинации, защищает и от северо-западного российского штамма. Такое мнение выразил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.
"Он пока не вызывает у нас опасений в плане иммуногенности. Это значит, что иммунитет, который уже выработался у человека при встрече с коронавирусом или его частями, работает и при контакте с новым вариантом. То есть вакцина будет защищать от северо-западного штамма", — отметил иммунолог в интервью "Известиям".
Тотолян напомнил, что впервые этот вариант коронавируса был обнаружен в марте в образце биоматериала жителя Санкт-Петербурга, а теперь штамм выявляют в нескольких российских регионах.
"В том, что это самостоятельный штамм, мы убедились по результатам полногеномного секвенирования", — заметил учёный.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с ковидом в стране как стабильную.
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