Врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем может указывать холодный пот

Потливость человека может свидетельствовать либо об интоксикации, либо о внутреннем перегреве. А сам пот может быть как холодным, так и горячим, и каждое из состояний означает что-то своё. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на лёгкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель", — отметила медик в беседе с телеканалом "Звезда".

Если холодного пота выступает много, тогда речь идёт о гипергидрозе — он может указывать на активную стадию вирусной атаки на человеческий организм. При такой реакции также следует обратиться к специалисту, который проконсультирует по поводу дальнейших действий пациента.

"Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема всё же больше эндокринологическая. На самом деле это серьёзная причина обратиться к врачу", — поведала Лапа.

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