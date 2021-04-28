В ДНР Зеленского сравнили с Гитлером
Бывший председатель парламента республики Андрей Пургин считает встречу президентов Украины и России невозможной.
Фото © president.gov.ua
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина невозможна, причиной этому – разногласия между ними. Об этом заявил бывший председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин. Он сравнивает Зеленского с Гитлером.
"Странно было бы со стороны Зеленского встретиться с президентом страны, которую Украина обвиняет во всех грехах и с которой воюет. Это если бы Гитлер позвонил Сталину и попытался с ним встретиться. Тем более нельзя отказаться от дипломатии и перейти к мужским взаимоотношениям вместо государственных. Так государства друг с другом не общаются", — сказал Пургин в разговоре с Ura.ru.
Он уверен, что Зеленский не очень заинтересован во встрече с Путиным. По мнению донецкого политика, встреча глав двух государств без участия Франции и Германии бесполезна, потому что европейские государства являются посредниками в этой ситуации.
"В отличие от России, Украина приняла десяток законов о том, что РФ признана агрессором, оккупантом. Эти законы касаются не только Крыма, но и Донбасса", — заявил Пургин.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. По его словам, это "идеальное место для диалога о мире".
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