Скончался человек-мем, на 20 лет ставший символом смеха

В Испании скончался человек-мем Хуан Хоя Борха — участник видео, на котором он, едва сдерживая смех, рассказывает историю из своей жизни. Как сообщает ABC de Sevilla, всемирно известный мужчина умер в возрасте 65 лет в больнице.

В прошлом году ему ампутировали ногу из-за болезни сердечно-сосудистой системы, и с тех пор он так и не смог восстановиться.

За свою жизнь Хуан Хоя Борха сменил множество профессий и мест работы. В том числе он готовил пищу. С этим занятием и был связан его уже легендарный рассказ на телевидении в 2000 году — на шоу Хесуса Кинтеро El Vagamundo. Борха стал узнаваемым благодаря специфическому заразительному смеху, отчего получил в русскоязычном сегменте Интернета прозвище Хохотун.

Ранее Лайф рассказывал, что девочка из известного мема повторила его спустя семь лет, и в этот раз получилось даже лучше.

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