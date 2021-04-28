В Киеве почтили дивизию СС "Галичина" и заявили о желании пройтись по руинам Москвы

В Киеве впервые прошёл марш в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Видео © Twitter / SergUA63 / UxaPetr / HromadskeUA / Telegram / Политика Страны

В центре Киева впервые прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Многочисленная колонна участников прошлась по улице Грушевского в сторону майдана Незалежности, где шествие было завершено.

"Сегодня мы прошли с золотым львёнком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдём с золотым львёнком по Донецку и руинам Москвы", — заявил один из участников марша во время выступления на майдане.

Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло около получаса. Как пишет украинская газета "Страна", никто из властей даже не предпринял попытку запретить проведение марша в честь нацистской дивизии в Киеве.

В завершение участники на майдане свесили с моста баннер, на котором написано: "Не забудет стрелка Украина, с золотым львёнком на рукаве", и сделали общее фото.

Отметим, что в прошлом году шестой апелляционный административный суд Киева постановил, что символика СС "Галичина" не является нацистской. Таким образом, он аннулировал вынесенное ранее решение окружного административного суда, который признал их символику нацистской.

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