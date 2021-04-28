Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2020/21. В только что завершившемся плей-офф 26-летний форвард провёл 24 матча, забил в них шесть голов и отдал 14 результативных передач. Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА в шестом матче, ставшем золотым для "Авангарда".