Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Хоккеист за время плей-офф набрал 20 очков, а также забросил решающую шайбу в ворота ЦСКА.

28 апреля 2021, 19:53

Фото: © КХЛ / Юрий Кузьмин

Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2020/21. В только что завершившемся плей-офф 26-летний форвард провёл 24 матча, забил в них шесть голов и отдал 14 результативных передач. Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА в шестом матче, ставшем золотым для "Авангарда".

Напомним, "Авангард" впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии омичи с общим счётом 4-2 переиграли ЦСКА.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Президент КХЛ Морозов прокомментировал первую победу "Авангарда" в Кубке Гагарина.

сегодня в 20:28

"Мы знали, что будет серьёзная битва": Ковальчук раскрыл секрет успеха "Авангарда" в победе над ЦСКА

сегодня в 19:25

Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги

сегодня в 19:55
Life

Скончался человек-мем из легендарного видео с очень смешным рассказом

сегодня в 20:28

В Новосибирске фитнес-тренер вооружился ножом и взял в заложницы бывшую жену

сегодня в 20:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1