Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина
Хоккеист за время плей-офф набрал 20 очков, а также забросил решающую шайбу в ворота ЦСКА.
Фото: © КХЛ / Юрий Кузьмин
Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2020/21. В только что завершившемся плей-офф 26-летний форвард провёл 24 матча, забил в них шесть голов и отдал 14 результативных передач. Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА в шестом матче, ставшем золотым для "Авангарда".
6 голов, 14 передач, 20 очков в 24 играх.— КХЛ (@khl) April 28, 2021
Сергей Толчинский – самый ценный игрок плей-офф 2021! pic.twitter.com/BhcCNQK2N4
Напомним, "Авангард" впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии омичи с общим счётом 4-2 переиграли ЦСКА.
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