Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги

Финальная встреча серии прошла в Стамбуле. Подопечные Димитриса Итудиса сумели великолепно провести вторую и третью четверти, что и позволило добиться комфортного задела перед решающим отрезком игры. Финальная сирена зафиксировала победу армейцев со счётом 85:68. Самым результативным игроком стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Добавим, что в решающие матчи Евролиги ЦСКА выходит в 17-й раз с 2003 года. Кроме того, армейцы являются действующим победителем турнира.