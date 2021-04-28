Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги
Для армейцев это стало 17-е попадание в решающие матчи главного турнира Старого Света за последние 18 лет.
Фото © Zuma / TASS
Московский ЦСКА вышел в Финал четырёх баскетбольной Евролиги, обыграв в трёх матчах турецкий "Фенербахче".
Финальная встреча серии прошла в Стамбуле. Подопечные Димитриса Итудиса сумели великолепно провести вторую и третью четверти, что и позволило добиться комфортного задела перед решающим отрезком игры. Финальная сирена зафиксировала победу армейцев со счётом 85:68. Самым результативным игроком стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка.
Добавим, что в решающие матчи Евролиги ЦСКА выходит в 17-й раз с 2003 года. Кроме того, армейцы являются действующим победителем турнира.
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