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Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги

Для армейцев это стало 17-е попадание в решающие матчи главного турнира Старого Света за последние 18 лет.

28 апреля 2021, 19:55
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Московский ЦСКА вышел в Финал четырёх баскетбольной Евролиги, обыграв в трёх матчах турецкий "Фенербахче".

Финальная встреча серии прошла в Стамбуле. Подопечные Димитриса Итудиса сумели великолепно провести вторую и третью четверти, что и позволило добиться комфортного задела перед решающим отрезком игры. Финальная сирена зафиксировала победу армейцев со счётом 85:68. Самым результативным игроком стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Баскетбольный ЦСКА претерпел крупнейшее в истории поражение в Евролиге

Баскетбольный ЦСКА претерпел крупнейшее в истории поражение в Евролиге

Добавим, что в решающие матчи Евролиги ЦСКА выходит в 17-й раз с 2003 года. Кроме того, армейцы являются действующим победителем турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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