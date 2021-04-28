В США объяснили решение признать факт геноцида армян
Анкара является критически важным союзником Вашингтона, напомнил глава Госдепа на фоне обострившихся отношений двух стран из-за такого заявления Байдена.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда признал факт геноцида армян в Османской империи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв, а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", — отметил глава Госдепа во время общения с журналистами.
При этом Блинкен добавил, что глава государства изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом распространил в минувшие выходные дни письменное заявление о признании факта геноцида армян в начале XX века в Османской империи.
"Однако также важно отметить, что у президента состоялся хороший разговор с президентом Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединённых Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнёры по многим общим региональным и глобальным интересам", — подчеркнул госсекретарь Штатов.
По словам Блинкена, Вашингтон будет продолжать добиваться поддержания прочных двусторонних отношений с Анкарой. При этом глава Госдепа заметил, что, как и между большинством стран, между США и Турцией есть противоречия.
Напомним, президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Байден допустил историческую ошибку. По мнению турецкого лидера, слова главы Белого дома были "неправомерными". Такие вопросы должны решать историки, а не политики, полагает Эрдоган.
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