В США объяснили решение признать факт геноцида армян

Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда признал факт геноцида армян в Османской империи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв, а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", — отметил глава Госдепа во время общения с журналистами.

При этом Блинкен добавил, что глава государства изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом распространил в минувшие выходные дни письменное заявление о признании факта геноцида армян в начале XX века в Османской империи.

"Однако также важно отметить, что у президента состоялся хороший разговор с президентом Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединённых Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнёры по многим общим региональным и глобальным интересам", — подчеркнул госсекретарь Штатов.

По словам Блинкена, Вашингтон будет продолжать добиваться поддержания прочных двусторонних отношений с Анкарой. При этом глава Госдепа заметил, что, как и между большинством стран, между США и Турцией есть противоречия.

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