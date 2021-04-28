Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple
Проблемы чаще всего возникают с iTunes, App Store и Apple Music. Не удаётся подключиться к сервису и войти в учётную запись.
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В США в работе ряда сервисов, созданных американской компанией Apple, наблюдаются сбои. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов
Больше всего жалоб приходит от пользователей сервиса iTunes: 78% сообщивших о неполадках испытывают трудности с загрузкой данных, ещё 21% заявляет о проблемах со входом в учётную запись. Кроме того, пользователи из Штатов пожаловались на работу сервиса App Store. Большинство отчётов о неполадках связаны с проблемами подключения к серверу (59%) и входом в учётную запись (34%).
В меньшем количестве жалобы поступают на музыкальный сервис Apple Music. 76% сообщивших о проблеме имеют трудности с прослушиванием музыки, ещё 20% жалуются, что не могут зайти в свою учётную запись.
Добавим, что некоторое число жалоб на работу вышеперечисленных сервисов отмечено также в Канаде и Великобритании.
Напомним, ранее ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Позже в компании рассказали, что будут обжаловать данное решение.
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