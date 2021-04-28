Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Apple

В США в работе ряда сервисов, созданных американской компанией Apple, наблюдаются сбои. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов

Больше всего жалоб приходит от пользователей сервиса iTunes: 78% сообщивших о неполадках испытывают трудности с загрузкой данных, ещё 21% заявляет о проблемах со входом в учётную запись. Кроме того, пользователи из Штатов пожаловались на работу сервиса App Store. Большинство отчётов о неполадках связаны с проблемами подключения к серверу (59%) и входом в учётную запись (34%).

В меньшем количестве жалобы поступают на музыкальный сервис Apple Music. 76% сообщивших о проблеме имеют трудности с прослушиванием музыки, ещё 20% жалуются, что не могут зайти в свою учётную запись.

Добавим, что некоторое число жалоб на работу вышеперечисленных сервисов отмечено также в Канаде и Великобритании.

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