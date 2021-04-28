Помощник Байдена рассказал, о чём лидер США намерен говорить с Путиным

Президент США Джо Байден на двустороннем саммите намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу MSNBC тот отметил, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой. Якобы именно с этой целью Байден и предложил Путину встретиться летом на нейтральной площадке.

"Будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших отношениях, в том числе суверенитет и территориальная целостность Украины", — пояснил Салливан.

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