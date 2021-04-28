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Помощник Байдена рассказал, о чём лидер США намерен говорить с Путиным

В Белом доме в очередной раз заверили, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой. Якобы именно с этой целью лидер США и предложил провести саммит.

28 апреля 2021, 19:25
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1374561004865064960/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / WhiteHouse

Президент США Джо Байден на двустороннем саммите намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу MSNBC тот отметил, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой. Якобы именно с этой целью Байден и предложил Путину встретиться летом на нейтральной площадке.

"Будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших отношениях, в том числе суверенитет и территориальная целостность Украины", — пояснил Салливан.

Байден сообщил Путину об обеспокоенности ситуацией на границе России и Украины

Байден сообщил Путину об обеспокоенности ситуацией на границе России и Украины

Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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