Помощник Байдена рассказал, о чём лидер США намерен говорить с Путиным
В Белом доме в очередной раз заверили, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой. Якобы именно с этой целью лидер США и предложил провести саммит.
Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / WhiteHouse
Президент США Джо Байден на двустороннем саммите намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу MSNBC тот отметил, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой. Якобы именно с этой целью Байден и предложил Путину встретиться летом на нейтральной площадке.
"Будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших отношениях, в том числе суверенитет и территориальная целостность Украины", — пояснил Салливан.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.
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