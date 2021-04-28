Байден сообщил Путину об обеспокоенности ситуацией на границе России и Украины

Президент США Джо Байден рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину об обеспокоенности из-за якобы наращивания войск РФ на границе с Украиной. Об этом в интервью MSNBC рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters . Он также отметил приверженность Вашингтона территориальной целостности Незалежной.

"Это то, что мы намерены делать в будущем, но мы намерены делать это посредством дипломатического общения на высоком уровне, а не путём выставления публичных ультиматумов", — пояснил Салливан.