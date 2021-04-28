Байден сообщил Путину об обеспокоенности ситуацией на границе России и Украины
Вашингтон намерен поддерживать территориальную целостность Незалежной посредством дипломатического общения.
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Президент США Джо Байден рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину об обеспокоенности из-за якобы наращивания войск РФ на границе с Украиной. Об этом в интервью MSNBC рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters. Он также отметил приверженность Вашингтона территориальной целостности Незалежной.
"Это то, что мы намерены делать в будущем, но мы намерены делать это посредством дипломатического общения на высоком уровне, а не путём выставления публичных ультиматумов", — пояснил Салливан.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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