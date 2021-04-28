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Байден сообщил Путину об обеспокоенности ситуацией на границе России и Украины

Вашингтон намерен поддерживать территориальную целостность Незалежной посредством дипломатического общения.

28 апреля 2021, 18:06
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Президент США Джо Байден рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину об обеспокоенности из-за якобы наращивания войск РФ на границе с Украиной. Об этом в интервью MSNBC рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт Reuters. Он также отметил приверженность Вашингтона территориальной целостности Незалежной.

"Это то, что мы намерены делать в будущем, но мы намерены делать это посредством дипломатического общения на высоком уровне, а не путём выставления публичных ультиматумов", — пояснил Салливан.

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Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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