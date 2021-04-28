Обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко раскрыли детали своего плана
По белорусскому ТВ показали фильм "Убить президента", где заговорщики рассказали, как планировали "нейтрализовать" руководство страны, занять госучреждения и отключить связь и интернет.
Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко раскрыли план своего преступного замысла. Кадры с признанием были показаны в рамках фильма "Убить президента", который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ. Видео содержит хронику допросов юриста Юрия Зенковича, политолога Александра Федуты и лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусёва. Зенкович, имеющий двойное гражданство (США и Белоруссии), и Федута были задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в Москве. Костусёва задержали в городе Шклове в Белоруссии.
Участники заговора против Лукашенко признали свою вину.
Видео © ОНТ
"Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города", — рассказал о разработанном плане Зенкович.
Ранее Лайф сообщал, что он признал свою вину как "технический организатор", а Костусёв сознался в том, что "дал возможность втянуть себя в такие разговоры".
Политолог Федута подтвердил, что заговорщиками обсуждался "вопрос занятия ряда учреждений".
"В первую очередь медиа, определённых узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре", — отметил он в фильме.
Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.
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