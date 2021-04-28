Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение в майские праздники
Последовать данной рекомендации могут и учреждения, неподведомственные Минобрнауки.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российские вузы в период с 4 по 7 мая могут вести обучение студентов в дистанционном формате. Об этом сказано в приказе Министерства образования и науки, документ касается подведомственных ему учреждений.
"Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", — сказано в тексте распространённого пресс-службой Минобрнауки документа.
Для вузов, неподведомственных министерству, приказ носит рекомендательный характер.
Напомним, решение о длинных выходных в мае было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Вслед за решением главы государства Минпросвещения объявило, что школам рекомендовано уйти на каникулы с 1 по 10 мая.
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