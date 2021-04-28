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Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение в майские праздники

Последовать данной рекомендации могут и учреждения, неподведомственные Минобрнауки.

28 апреля 2021, 17:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Российские вузы в период с 4 по 7 мая могут вести обучение студентов в дистанционном формате. Об этом сказано в приказе Министерства образования и науки, документ касается подведомственных ему учреждений.

"Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", — сказано в тексте распространённого пресс-службой Минобрнауки документа.

Для вузов, неподведомственных министерству, приказ носит рекомендательный характер.

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Напомним, решение о длинных выходных в мае было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Вслед за решением главы государства Минпросвещения объявило, что школам рекомендовано уйти на каникулы с 1 по 10 мая.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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