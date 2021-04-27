Ученикам нужна перезагрузка: эксперт оценила предложение о школьных каникулах с 1 по 10 мая

Сопредседатель Национальной родительской ассоциации Галина Осокина поддержала рекомендацию Минпросвещения РФ о каникулах для учащихся школ в период с 4 по 7 мая. По её мнению, школьникам необходимо перезагрузиться. Это особенно актуально для старшеклассников. Будущие студенты отдохнут, развеются перед ЕГЭ, и это только пойдёт им на пользу, подчеркнула специалист в беседе с Лайфом.

"Родителям дали такие выходные, а как иначе с детьми поступить? Дети не будут ходить в школу, пока мама и папа отдыхают за городом. Садики будут работать какие-то, но школы, я считаю, не должны работать", — объяснила Осокина.

Эксперт подчеркнула, что учителя, как и остальные граждане России, имеют право на отдых.

При этом длинные каникулы в конце учебного года не повлияют на образовательный процесс, вероятные пропуски в программе можно будет нагнать, уверена Осокина.

Напомним, что вслед за решением президента о длинных выходных на майские праздники Минпросвещения объявило, что школам рекомендовано уйти на каникулы с 1 по 10 мая.

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