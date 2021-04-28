Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Депутата-живодёра, задавившего волка снегоходом, исключили из "Единой России"

Парламентарий дискредитировал партию, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

28 апреля 2021, 17:09
<p>Фото © Курганская областная дума</p>

Фото © Курганская областная дума

Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который во время охоты переехал волка снегоходом, исключили из рядов "Единой России". Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Живодёр Хахалов исключён из рядов "Единой России" за дискредитацию партии", — указал парламентарий.

Хинштейн опубликовал текст решения президиума генсовета партии, документ подписал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

сегодня в 17:04

Милонов объяснил, как оказался в соцсети "оболванивания" TikTok

сегодня в 16:45

Нижний Новгород в июне примет финал конкурса "Мастера гостеприимства"

сегодня в 16:24

Посла РФ пригласили в МИД Болгарии после расследования о взрывах на оружейных заводах

сегодня в 17:09

"Вряд ли это неудачные кадры": Поклонники остались в ужасе от преображения Жанны Агузаровой

сегодня в 17:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1