Депутата-живодёра, задавившего волка снегоходом, исключили из "Единой России"
Парламентарий дискредитировал партию, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Фото © Курганская областная дума
Депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который во время охоты переехал волка снегоходом, исключили из рядов "Единой России". Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
"Живодёр Хахалов исключён из рядов "Единой России" за дискредитацию партии", — указал парламентарий.
Хинштейн опубликовал текст решения президиума генсовета партии, документ подписал секретарь генсовета Андрей Турчак.
Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников.
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