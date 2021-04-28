Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Экономист оценил перспективы внедрения "русской альтернативы" системе SWIFT

Ранее глава МИД Лавров заявил, что у нас уже есть база для создания аналога международной расчётной системы. Главное, чтобы она была надёжной и гарантирующей полную независимость.

28 апреля 2021, 16:58

Фото © Pixabay

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников оценил перспективы базы для создания аналога SWIFT в России. По словам эксперта, альтернативы данной платёжной системе есть и будут развиваться в перспективе в ближайшие несколько лет. А вот на внутренние платежи и расчёты гипотетическое отключение от SWIFT никоим образом не повлияет, говорит Масленников.

МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

"Что касается внутренних платежей. Система быстрых платежей Центрального банка эту проблему решает. Здесь нет никаких препятствий. Система развивается весьма успешно, и есть устойчивые планы по её распространению в ближайшие два года в рамках евразийского экономического пространства", приводит его слова RT.

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока — 2". Принятие резолюции ожидается завтра по итогам пленарной сессии.

Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы SWIFT

Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы SWIFT

Между тем российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

сегодня в 16:35

Во всех группах и каналах Telegram появилась возможность совершать платежи

26 апреля, 18:27

Депутата-живодёра, задавившего волка снегоходом, исключили из "Единой России"

сегодня в 17:09

Посла РФ пригласили в МИД Болгарии после расследования о взрывах на оружейных заводах

сегодня в 17:09

Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

сегодня в 17:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1