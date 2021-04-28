Экономист оценил перспективы внедрения "русской альтернативы" системе SWIFT
Ранее глава МИД Лавров заявил, что у нас уже есть база для создания аналога международной расчётной системы. Главное, чтобы она была надёжной и гарантирующей полную независимость.
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Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников оценил перспективы базы для создания аналога SWIFT в России. По словам эксперта, альтернативы данной платёжной системе есть и будут развиваться в перспективе в ближайшие несколько лет. А вот на внутренние платежи и расчёты гипотетическое отключение от SWIFT никоим образом не повлияет, говорит Масленников.
"Что касается внутренних платежей. Система быстрых платежей Центрального банка эту проблему решает. Здесь нет никаких препятствий. Система развивается весьма успешно, и есть устойчивые планы по её распространению в ближайшие два года в рамках евразийского экономического пространства", — приводит его слова RT.
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока — 2". Принятие резолюции ожидается завтра по итогам пленарной сессии.
Между тем российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
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