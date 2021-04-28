Умер участник лунной миссии "Аполлон-11" — астронавт Майкл Коллинз
Причиной смерти американца стал рак, последние дни жизни мужчина провёл в кругу своей семьи.
Майкл Коллинз. Фото © Wikipedia / NASA
На 91-м году жизни скончался американский астронавт Майкл Коллинз, который пилотировал командный модуль на Луне во время первой высадки на поверхность единственного спутника Земли. Об этом сообщила его семья.
"Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после храброй борьбы с раком", — говорится в записи, опубликованной на его странице в "Твиттере".
Отмечается, что последние дни он провёл спокойно и находился в окружении семьи.
Майкл Коллинз. Фото © Twitter / Michael Collins
В июле 1969 года Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11" вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, которые совершили первую в истории человечества посадку на Луну. Сам Коллинз в это время ждал коллег на окололунной орбите.
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