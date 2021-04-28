Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Умер участник лунной миссии "Аполлон-11" — астронавт Майкл Коллинз

Причиной смерти американца стал рак, последние дни жизни мужчина провёл в кругу своей семьи.

28 апреля 2021, 16:53
<p>Майкл Коллинз. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Michael_Collins_(S69-31742).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Майкл Коллинз. Фото © Wikipedia / NASA

На 91-м году жизни скончался американский астронавт Майкл Коллинз, который пилотировал командный модуль на Луне во время первой высадки на поверхность единственного спутника Земли. Об этом сообщила его семья.

"Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после храброй борьбы с раком", — говорится в записи, опубликованной на его странице в "Твиттере".

Отмечается, что последние дни он провёл спокойно и находился в окружении семьи.

Майкл Коллинз. Фото © Twitter / Michael Collins

Майкл Коллинз. Фото © Twitter / Michael Collins

На 99-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

На 99-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

В июле 1969 года Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11" вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, которые совершили первую в истории человечества посадку на Луну. Сам Коллинз в это время ждал коллег на окололунной орбите.

Ранее Лайф сообщал о смерти легендарного советского разведчика Джорджа Блейка. Свою карьеру он начинал в МИ-6, но потом перешёл на сторону СССР.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1