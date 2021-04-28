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Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"

Певица лично подала документы в региональное отделение партии в Иванове.

28 апреля 2021, 16:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CONmumFBXzG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">official_juliavolkova</a></p>

Фото © Instagram / official_juliavolkova

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в посте в "Инстаграме" сообщила, что собирается участвовать в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.

"Мои хорошие. Я сделала первый шаг", — написала Волкова, обещав рассказать подробности в следующих публикациях.

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Девушка также приложила фотографию из регионального отделения "Единой России" в городе Иванове. По словам представителя пресс-службы отделения ЕР в Ивановской области, которые приводит ТАСС, Волкова лично подала документы для участия в процедуре предварительного голосования.

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Напомним, итоги голосования должны быть подведены к 1 июня. Сами праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате — 30 мая. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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