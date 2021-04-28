Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"

Певица лично подала документы в региональное отделение партии в Иванове.

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в посте в "Инстаграме" сообщила, что собирается участвовать в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.

"Мои хорошие. Я сделала первый шаг", — написала Волкова, обещав рассказать подробности в следующих публикациях.

Девушка также приложила фотографию из регионального отделения "Единой России" в городе Иванове. По словам представителя пресс-службы отделения ЕР в Ивановской области, которые приводит ТАСС, Волкова лично подала документы для участия в процедуре предварительного голосования.