Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"
Фото © Instagram / official_juliavolkova
Певица лично подала документы в региональное отделение партии в Иванове.
Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в посте в "Инстаграме" сообщила, что собирается участвовать в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.
"Мои хорошие. Я сделала первый шаг", — написала Волкова, обещав рассказать подробности в следующих публикациях.
Девушка также приложила фотографию из регионального отделения "Единой России" в городе Иванове. По словам представителя пресс-службы отделения ЕР в Ивановской области, которые приводит ТАСС, Волкова лично подала документы для участия в процедуре предварительного голосования.
Напомним, итоги голосования должны быть подведены к 1 июня. Сами праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате — 30 мая. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.