Назван рецепт лучшего маринада для шашлыка

Существует три основных вида маринада для шашлыка: мокрый (вино, кефир), полусухой (горчица, кетчуп) и сухой (приправы, травы). Об этом Лайфу рассказал президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев.

"Я не очень люблю мокрые маринады, потому что, когда мясо ставишь на угли, оно сначала немного проваривается, пока высыхает, а потом уже начинает жариться, и это сильно искажает качество мясного вкуса, поэтому я бы рекомендовал сухие маринады", — отметил он, подчеркнув, что для хорошего качественного мяса в принципе достаточно добавить в маринад три вида перца, зиру и сухую кинзу.

По словам Мальцева, традиционный кавказский рецепт приготовления маринада — с содержанием лукового сока. Чем больше сока, тем лучше, главное — не испортить вкус шашлыка кетчупом. Вкуснее, если мясо просто маринуется в свежих помидорах или в рассоле от маринованных помидоров. Что касается молочных маринадов, то они подойдут не для любого мяса, добавил эксперт.

"Все молочные маринады быстро сворачиваются на поверхности мяса, и оно становится внешне румяным, а внутри сырым. Они не подходят для баранины, телятины, скорее для индейки и курицы", — отметил Мальцев.

Также эксперт посоветовал не увлекаться фруктовыми маринадами. Например, киви и апельсины размягчают мясные волокна, что приводит к быстрой порче продукта.

Ранее повар Пётр Пахомов указал на главную ошибку при приготовлении шашлыка и рассказал, какой маринад самый лучший.

Авторы