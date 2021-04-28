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Бойца MMA Тарасова отпустили из полиции после драки с вице-президентом "Альфастрахования"

Парень утверждает, что причину задержания не понимали даже правоохранители, взявшие его под стражу.

28 апреля 2021, 16:02

Бойца MMA Тарасова отпустили из отделения полиции после драки с вице-президентом "Альфастрахования". Видео предоставила Лайфу жена спортсмена Яна.

Боец MMA Артём Тарасов покинул отделение полиции в Санкт-Петербурге, куда его доставили после драки с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным.

"Меня выпустили из полиции и сказали явиться сюда завтра. То, что здесь было, для меня кажется каким-то адом и сумасшествием", — сказал Тарасов.

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По его словам, даже полицейские, которые задерживали его, заметили, что не понимают причины этого, но "им так сказали". В отделении к Тарасову относились с уважением, поили водой и кормили.

Теперь же Тарасов собирается ехать к своим супруге и ребёнку. Он ещё раз отметил, что находится в шоке от всей ситуации.

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О задержании Артёма Тарасова и его коллеги Никиты Солонина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге стало известно накануне. Это произошло после конфликта с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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