Полицейский проигнорировал звонок маленькой девочки, отец которой убивал мать

Трагедия произошла в посёлке Зимовники Ростовской области, где мужчина сильно избивал свою жену, а участковый проигнорировал звонок десятилетней девочки, сообщившей о семейном насилии. После обращения ребёнка женщину обнаружили мёртвой, а неподалёку от неё нашли тело мужчины. Об этом сообщает 161.ru.

Теперь в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Если его вина будет доказана, участковому грозит до пяти лет тюрьмы. В Следственном комитете и управлении МВД не прокомментировали ситуацию.

Само преступление произошло ещё в начале января. Мужчина убил 31-летнюю Оксану Левченко и спрятал тело на окраине посёлка. Все новогодние праздники он пил, а затем, протрезвев, свёл счёты с жизнью.

Напомним, 14 января 2020 года произошло страшное убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире бывший парень девушки убил её. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

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