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Президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах

28 апреля 2021, 15:46

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге в среду.

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <…> Выборы назначены на 11 июля 2021", — сказала Санду.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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