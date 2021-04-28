Президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах
Выбор редакции
В Калининграде пенсионер пришёл свататься к 70-летней невесте и избил её стулом
сегодня в 15:40
Опрос: 63% россиян довольны работой скорой помощи
сегодня в 15:39
Польская шашистка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой после скандала на ЧМ
сегодня в 15:21
"Ребята отстали на год": Вирусолог оценил предложенный учёными метод убийства ковида за секунду
сегодня в 15:15
Киркоров в инвалидной коляске разозлил пользователей соцсетей роликом с сексапильной "медсестричкой" Maruv
сегодня в 15:12
Комментариев: 0