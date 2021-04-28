Опрос: 63% россиян довольны работой скорой помощи

Две трети (63%) россиян положительно оценивают работу скорой помощи, а из тех, кто вызывал бригаду врачей в течение последнего года, 85% остались довольны оказанными услугами. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

Каждый второй (51%) респондент из тех, кто оценил работу скорой помощи положительно, отметил скорость приезда врачей на вызов. Ещё 16% отдельно выделили высокую квалификацию специалистов. 38% россиян считают, что в условиях пандемии коронавируса скорая помощь стала работать лучше. В частности, респонденты заметили, что врачи стали оперативнее реагировать на вызов и проявлять большую внимательность к пациентам.

19% россиян заявили, что работа скорой помощи за период пандемии ухудшилась. Среди минусов были названы большая загруженность врачей, отказ приехать на вызов, нехватка оборудования, медикаментов и самого персонала.

Ранее было подсчитано, что бригады скорой помощи за год в России выезжали на вызовы 45 млн раз. Кроме того, за последний год было совершено более 10,5 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило спасти жизни более 14 тысяч пациентов.

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