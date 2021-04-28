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Опрос: 63% россиян довольны работой скорой помощи

По данным ВЦИОМа, экстренную службу хвалят за оперативность, внимание к пациентам и квалификацию персонала, а критикуют за нехватку оборудования, медикаментов и самих врачей.

28 апреля 2021, 15:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Две трети (63%) россиян положительно оценивают работу скорой помощи, а из тех, кто вызывал бригаду врачей в течение последнего года, 85% остались довольны оказанными услугами. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

Путин — врачам на новой станции скорой помощи в Пушкине: Пациенты ждут вас как ангелов

Путин — врачам на новой станции скорой помощи в Пушкине: Пациенты ждут вас как ангелов

Каждый второй (51%) респондент из тех, кто оценил работу скорой помощи положительно, отметил скорость приезда врачей на вызов. Ещё 16% отдельно выделили высокую квалификацию специалистов. 38% россиян считают, что в условиях пандемии коронавируса скорая помощь стала работать лучше. В частности, респонденты заметили, что врачи стали оперативнее реагировать на вызов и проявлять большую внимательность к пациентам.

19% россиян заявили, что работа скорой помощи за период пандемии ухудшилась. Среди минусов были названы большая загруженность врачей, отказ приехать на вызов, нехватка оборудования, медикаментов и самого персонала.

В Госдуме с профессиональным праздником поздравили героев нашего времени — работников скорой

В Госдуме с профессиональным праздником поздравили героев нашего времени — работников скорой

Ранее было подсчитано, что бригады скорой помощи за год в России выезжали на вызовы 45 млн раз. Кроме того, за последний год было совершено более 10,5 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило спасти жизни более 14 тысяч пациентов.

Напомним, что президент Владимир Путин сегодня посетил новую станцию скорой помощи № 4 в городе Пушкине Ленинградской области и поздравил работников экстренной службы с профессиональным праздником.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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