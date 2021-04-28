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"Ребята отстали на год": Вирусолог оценил предложенный учёными метод убийства ковида за секунду

Подобные исследования делаются для практикующих коллег, чтобы им потом было легче работать, заметил собеседник.

28 апреля 2021, 15:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Первые выводы о том, что при определённой температуре коронавирус спустя некоторое время погибает, были сделаны приблизительно год назад, и учёные Техасского университета A&M опоздали со своим открытием. Такое заявление сделал профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

"Эти ребята отстали на год. При повышении температуры вирус теряет жизнеспособность, происходит денатурация и они не способны после этого размножаться. Это абсолютно логично, это свойственно всем вирусам. Но только дело это никуда не применить, кровь не прогреешь, поскольку всё будет денатурироваться", — сказал вирусолог Лайфу.

Учёные нашли способ уничтожать коронавирус за секунду

Учёные нашли способ уничтожать коронавирус за секунду

Чепурнов заметил, что ВИЧ погибает от 29-процентного спирта, и если всю кровь заменить на соответствующего уровня алкоголь, инфекцию можно убить, только на практике это нереально.

"Это такие моменты, которые важны практикующим вирусологам. Таких фокусов много, и их исследуют, чтобы людям потом легче было работать", — заметил собеседник.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл механизм заражения разными штаммами коронавируса. Тот, кто подхватил мутировавшие штаммы инфекции, способен заразить до 23 человек.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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