Учёные нашли способ уничтожать коронавирус за секунду

Как говорится в материале на научном портале Phys.org, исследователи построили экспериментальную установку. Это отрезок трубы из нержавеющей стали, через которую проходит содержащий коронавирус раствор. Учёные обнаружили, что, если нагреть трубу до 72 градусов по Цельсию в течение половины секунды, титр вируса, то есть количество его копий в ёмкости, резко снижается в 100 раз. Этого достаточно для нейтрализации инфекции и предотвращения её передачи человеку.