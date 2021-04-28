Учёные нашли способ уничтожать коронавирус за секунду
Правда, пока это технически непросто. Нужно соблюсти определённую температуру и временной интервал воздействия на инфекцию.
Фото © Pixabay
Найден способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду. Его обнаружили учёные Техасского университета A&M.
Как говорится в материале на научном портале Phys.org, исследователи построили экспериментальную установку. Это отрезок трубы из нержавеющей стали, через которую проходит содержащий коронавирус раствор. Учёные обнаружили, что, если нагреть трубу до 72 градусов по Цельсию в течение половины секунды, титр вируса, то есть количество его копий в ёмкости, резко снижается в 100 раз. Этого достаточно для нейтрализации инфекции и предотвращения её передачи человеку.
Фото © phys.org
Специалисты уточняют, что этот метод можно будет применять в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Правда, ещё понадобится доработка.
Ранее Елена Малышева раскрыла способ "убить" коронавирус на шесть часов. Она порекомендовала россиянам использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие хлорид цетилпиридиния.
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