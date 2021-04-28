Российских школьников предложили обучать безопасному поведению в соцсетях

В Минпросвещения направлено письмо с предложением обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Инициатива исходит от уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец. Об этом сообщает RT.

Как отмечает общественница, дети в соцсетях нередко подвергаются психологическим манипуляциям через сомнительные сообщества. Там их в том числе могут склонять к суициду.

Волынец предлагает рассказывать детям, какую информацию можно публиковать, а какую нет. Также им нужно пояснить, как появляются фейковые новости, как действовать в случае контакта с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.

Ранее в России предложили ввести день самообразования для учеников 11-х классов. По мнению авторов инициативы, ими можно заменить непрофильные уроки, "съедающие" время школьников.

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