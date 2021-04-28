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Российских школьников предложили обучать безопасному поведению в соцсетях

По мнению общественницы, им нужно рассказывать, что можно публиковать, в какие группы опасно вступать и как не стать жертвой манипуляций.

28 апреля 2021, 04:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Минпросвещения направлено письмо с предложением обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Инициатива исходит от уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец. Об этом сообщает RT.

Как отмечает общественница, дети в соцсетях нередко подвергаются психологическим манипуляциям через сомнительные сообщества. Там их в том числе могут склонять к суициду.

Волынец предлагает рассказывать детям, какую информацию можно публиковать, а какую нет. Также им нужно пояснить, как появляются фейковые новости, как действовать в случае контакта с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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