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Под Тулой найдено место Судбищенской битвы с крымским ханом

На это указали обнаруженные наконечники стрел и другие артефакты того времени. Учёные полагают, что там был последний эпизод сражения.

28 апреля 2021, 04:42

Фото © vk/ssae_iaran

В районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской области найдено место последнего этапа Судбищенской битвы. Это было сражение между русским войском и крымской ордой в 1555 году, одно из самых известных в эпоху Ивана Грозного.

Как сообщает РИА "Новости", участники клуба подводного плавания "Диво" под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь. На дне они нашли многочисленные наконечники стрел, наконечник копья, элементы конской упряжи. Учёный из Института археологии Олег Радюш отнёс артефакты к предметам вооружения эпохи Ивана Грозного. Тогда и стало очевидным, что речь идёт именно о реликвиях Судбищенской битвы.

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"Найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Данииловича Басманова оборонялись в укреплённом засеками лагере", — пояснил Радюш.

В чешском монастыре ранее археологи нашли, предположительно, гвоздь с распятия Христа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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