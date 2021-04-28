Опрос показал, как в мире изменилось отношение к США при Байдене

Отношение к США почти за 100 дней, прошедших со дня инаугурации американского президента Джо Байдена, улучшилось в большинстве стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён компанией Morning Consult. В ходе исследования были опрошены жители 14 государств, и в 12 из них отношение к Штатам после прихода Байдена изменилось к лучшему, в целом показатель вырос на 9%.

Лучше всего политические изменения восприняли в Германии, где образ США за три месяца работы новой администрации улучшился на 47%. В России, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, восприятие облика Соединённых Штатов при администрации Байдена тоже улучшилось, хоть и немного — с 40 до 43%.

Самые негативные изменения в общественном восприятии США произошли в Китае, где с приходом демократа отношение к стране ухудшилось на 13%. В целом 74% жителей КНР воспринимают Штаты негативно, ещё 9% не имеют определённого мнения, и лишь 17% относятся к США положительно. В Индии же к Штатам хорошо относятся 79% опрошенных, они продемонстрировали чуть большую лояльность, чем сами жители Соединённых Штатов: в своей стране к переменам позитивно относятся 78% респондентов.

Опрос проводился в период с 16 по 25 апреля, в нём приняло участие свыше тысячи жителей каждой страны, задействованной в исследовании. Добавим, что инаугурация Джо Байдена после победы на президентских выборах состоялась 20 января. Сотый день его работы на посту главы Белого дома приходится на 29 апреля.

Ранее Байден рассказал об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом.

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