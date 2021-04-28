На Алтае задержали женщину, избивавшую приёмного ребёнка

В городе Камень-на-Оби в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту истязания приёмного ребёнка. По версии следствия, 43-летняя жительница города более года издевалась над мальчиком: избивала его и подвергала психологическому насилию.

"С января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребёнка, причиняя физические и нравственные страдания", — сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). У женщины ещё два ребёнка, 14 и 10 лет. Все дети помещены в специализированный центр. Следователи готовят ходатайство в суд об аресте агрессивной опекунши. Вопросы теперь возникли и к органам опеки.

Ранее Лайф писал, что двух американцев арестовали после того, как мужчина привёз в больницу их восьмилетнюю приёмную дочь. Девочка была в критическом состоянии: у неё обнаружили почечную и печёночную недостаточность, сепсис, стафилококковую инфекцию, открытые инфицированные раны на обеих ногах и пневмонию.

Авторы