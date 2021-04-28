Небольшой самолёт вертикально воткнулся в землю в Новой Зеландии. Видео © NZ Herald

В Новой Зеландии близ района Ваймакарири рухнул легкомоторной самолёт. Он носом буквально воткнулся в землю, его кабину раздавило от удара. Тем не менее, по счастливой случайности, обошлось жертв.

"Причина аварии пока неизвестна, но, похоже, они летели на низкой высоте и задели линии электропередачи. Экипаж попытался приземлиться на поле, но это не получилось", – рассказали изданию NZ Herald в полиции.

В результате аварии пострадало как минимум три человека, одного из них пришлось госпитализировать на вертолёте.

Ранее аналогичный случай произошёл в Черемховском районе Иркутской области. Там рухнул самодельный легкомоторный самолёт, который тестировали над полем.

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