Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе
По мнению министра, у Владимира Зеленского главная цель — остаться у власти, поэтому он потакает неонацистам и ультрарадикалам.
Войны в Донбассе можно и нужно избежать, если исходить из позиций Москвы и республик этого региона. Но уверенности в этом нет, если речь заходит о Киеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров в интервью РИА "Новости".
Министр признался, что не берётся гадать о позиции президента Украины Владимира Зеленского. Лавров отметил, что, судя по внешним признакам, для лидера этой страны главное — удержаться у власти.
"И он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — сказал главный российский дипломат.
Как сообщал Лайф, ранее Лавров рассказал, когда Россия обнародует список недружественных стран. По его словам, для подготовки такого перечня у правительства всё есть.
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