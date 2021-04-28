Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе

Войны в Донбассе можно и нужно избежать, если исходить из позиций Москвы и республик этого региона. Но уверенности в этом нет, если речь заходит о Киеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров в интервью РИА "Новости".

Министр признался, что не берётся гадать о позиции президента Украины Владимира Зеленского. Лавров отметил, что, судя по внешним признакам, для лидера этой страны главное — удержаться у власти.

"И он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — сказал главный российский дипломат.

Как сообщал Лайф, ранее Лавров рассказал, когда Россия обнародует список недружественных стран. По его словам, для подготовки такого перечня у правительства всё есть.

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