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В России придумали способ заинтересовать население в покупке сборных домов

Цель властей — побудить отечественные предприятия расширить глубокую переработку древесины внутри страны.

28 апреля 2021, 02:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут ввести скидку от государства в размере 10% на покупку деревянных сборных домов. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство рассчитывает так поддержать углублённую переработку леса в стране.

Как пишет "Коммерсант", предлагается давать такую скидку на домокомплекты стоимостью до 3,5 млн рублей. Компенсировать эти 10% производителю будет государство.

В лесопромышленных компаниях такую меру признали эффективной. Эксперты же сомневаются, что достаточной будет определённая планка в 3,5 млн рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России также может появиться ипотека на деревянные дома из готовых комплектов. Однако пока они не очень популярны в стране.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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