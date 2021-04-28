"О чём мечтали олигархи": Украинский политолог рассказал об афере Зеленского с газом

Продажа украинского газа населению по завышенной цене стала результатом аферы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чём мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", — сказал Корнейчук в эфире телеканала "Первый независимый".

Политолог отметил, что с запуском в Незалежной рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5–3 гривны (7–8 рублей), стало продаваться монополистами населению примерно в 2–2,5 раза дороже.

"Президент Зеленский несёт непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продаётся в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не внакладе от этих всех схем остаётся", — подчеркнул политолог.

Он уверен, что граждан Украины в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что всех бытовых потребителей газа в стране с 1 мая переведут на годовые тарифы, которые выше нынешних, причём в ряде случаев вдвое. Большинство поставщиков голубого топлива установили тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (примерно 21,5 рубля), тогда как сейчас люди платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков стоимость кубометра газа будет доходить до 13,5 гривны (36,31 рубля).

Авторы