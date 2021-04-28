Лавров рассказал, когда Россия обнародует список недружественных стран
Пока известно лишь, что одно из мест в этом перечне закреплено за Соединёнными Штатами. Для таких государств будут введены некоторые ограничения в работе посольств.
Фото © МИД РФ
Список недружественных стран, который по поручению президента РФ Владимира Путина готовит правительство, будет обнародован скоро. Для этого у кабинета министров есть всё необходимое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал министр в интервью РИА "Новости".
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.
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