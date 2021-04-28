Лавров рассказал, когда Россия обнародует список недружественных стран

Список недружественных стран, который по поручению президента РФ Владимира Путина готовит правительство, будет обнародован скоро. Для этого у кабинета министров есть всё необходимое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал министр в интервью РИА "Новости".

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.



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