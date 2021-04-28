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Поставщики предупредили о возможном подорожании гречки

Торговые сети получили соответствующие уведомления. Профильные министерства в курсе такой ситуации, но о каких-либо ответных мерах пока речь не идёт.

28 апреля 2021, 00:57
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на нескольких ретейлеров. По их словам, соответствующие уведомления начали поступать ещё в феврале, в них говорилось о возможном росте цен на 7,5–15% на гречку, на 3–5% — на овсяные хлопья.

В свою очередь, в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" также заявили о возможном росте цен на гречку — на 10%. По данным издания, там это объяснили нехваткой крупы на заводах. По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, сказываются в том числе растущие поставки за рубеж.

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

В Минпромторге обеспокоены такой ситуацией. Там попросили торговые сети предоставить подробную информацию. А в Минсельхозе сообщили, что ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку.

Ранее Лайф рассказывал, что в России резко выросла стоимость шашлыков. Средний чек за год вырос на четверть.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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