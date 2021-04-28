Поставщики предупредили о возможном подорожании гречки

В России поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на нескольких ретейлеров. По их словам, соответствующие уведомления начали поступать ещё в феврале, в них говорилось о возможном росте цен на 7,5–15% на гречку, на 3–5% — на овсяные хлопья.

В свою очередь, в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" также заявили о возможном росте цен на гречку — на 10%. По данным издания, там это объяснили нехваткой крупы на заводах. По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, сказываются в том числе растущие поставки за рубеж.

В Минпромторге обеспокоены такой ситуацией. Там попросили торговые сети предоставить подробную информацию. А в Минсельхозе сообщили, что ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку.

Ранее Лайф рассказывал, что в России резко выросла стоимость шашлыков. Средний чек за год вырос на четверть.

Авторы