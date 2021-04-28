Самый доступный кроссовер: стало известно, когда в Россию привезут Geely Atlas Pro
Цены пока не раскрываются, но ожидается, что они будут демократичными, несмотря на хорошую укомплектованность автомобиля опциями.
Фото © Geely
Новый кроссовер Atlas Pro от китайского бренда Geely постепенно заменит в России популярную в стране модель Atlas. Официальные дилеры начнут принимать заказы на автомобильную новинку уже в третьем квартале 2021 года, сообщил производитель.
Модель уже больше года продаётся в Китае, но в России появится впервые. Это будет самый доступный кроссовер на отечественном рынке и при этом хорошо оснащённый. В базовую комплектацию входит интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.
Atlas Pro — полноприводный кроссовер с четырьмя режимами вождения. В нём будет электронная система безопасности, а также мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма. О ценах и комплектациях пока не известно.
Ранее Geely показала мощный семиместный кроссовер-флагман на базе Volvo. Xingyue L в дорогой версии получит турбомотор и полный привод. Обещают, что в будущем новинка также будет доступна российским покупателям.
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