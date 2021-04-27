Бригады скорой помощи за год в России выезжали на вызовы 45 млн раз

Развитию службы скорой помощи в последние годы уделяется особое внимание. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что именно на службе скорой помощи лежит серьёзная задача помощи пациентам, в том числе в период пандемии.

"Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тыс. отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасённых жизней наших сограждан. В прошлом году сотрудники скорой выезжали на вызовы более чем 45 млн раз", — сказал он, поздравляя работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Мурашко добавил, что сейчас на отдалённых территориях активно развивается санитарная авиация. Он рассказал, что только за 2020 год было совершено более 10,5 тыс. вылетов, что позволило спасти жизнь более 14 тысяч пациентов.

"Выражаю искреннюю признательность за ваш благородный труд, за ту важную, без преувеличения, для каждого жителя нашей страны работу, которую вы делаете каждый день, — заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда выделяется на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах страны. С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи.

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