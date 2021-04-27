Российский корабль-рекордсмен отстыковался от МКС и отправился в последний путь

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. После того как корабль проведёт примерно сутки на орбите Земли, он будет затоплен в океане. Как пояснили в "Роскосмосе", всё это время специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" будут тестировать новую систему построения ориентации при затоплении кораблей.

В течение предстоящих суток специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева будут отрабатывать новую систему построения ориентации при затоплении грузовых кораблей. pic.twitter.com/xyDiQKz3U4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 27, 2021

Торможение на орбите "Прогресс" начнёт в 03:01:28 мск 29 апреля. Через полчаса корабль войдёт в плотные слои атмосферы и начнёт разрушаться под воздействием трения о воздух. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана.

"Прогресс МС-14" уже хорошо послужил. К МКС он был запущен 25 апреля 2020 года, с помощью его двигателей десять раз корректировали её орбиту, причём дважды он спасал станцию от столкновения с космическим мусором. У этого "Прогресса" теперь рекорд по длительности нахождения на орбите. Причём рекорд почти 30-летний: прежний был установлен ещё аналоговым "Прогрессом М-17" в 1993–1994 годах — 337 суток.

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