Очень шумный "дух Линкольна" прервал пресс-конференцию Джен Псаки

Дух Линкольна прервал пресс-конференцию Псаки. Видео © c-span.org

Очень громкий скрип прервал в Белом доме очередной брифинг официального представителя администрации Джо Байдена Джен Псаки. Странный звук заглушил её слова, когда она отвечала на вопросы журналистов.

Псаки призвала сотрудников СМИ не пугаться и напомнила, что здание Белого дома довольно старое. Те тоже не растерялись: кто-то предположил, что это проказничает дух 16-го президента США Авраама Линкольна. Псаки с улыбкой согласилась с такой версией.

Джен Псаки в курьёзные ситуации попадает не впервой. Она застревала в маске, странно отвечала о самочувствии американского президента, а однажды она попалась на уловки обычного геймера. Он притворился корреспондентом Белого дома, пообщался по электронной почте с первой леди США и даже узнал личную информацию Псаки.

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