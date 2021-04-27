Очень шумный "дух Линкольна" прервал пресс-конференцию Джен Псаки
Пресс-секретарю Белого дома пришлось списать всё на ветхость исторического здания. Свои версии подкинули журналисты.
Дух Линкольна прервал пресс-конференцию Псаки. Видео © c-span.org
Очень громкий скрип прервал в Белом доме очередной брифинг официального представителя администрации Джо Байдена Джен Псаки. Странный звук заглушил её слова, когда она отвечала на вопросы журналистов.
Псаки призвала сотрудников СМИ не пугаться и напомнила, что здание Белого дома довольно старое. Те тоже не растерялись: кто-то предположил, что это проказничает дух 16-го президента США Авраама Линкольна. Псаки с улыбкой согласилась с такой версией.
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Джен Псаки в курьёзные ситуации попадает не впервой. Она застревала в маске, странно отвечала о самочувствии американского президента, а однажды она попалась на уловки обычного геймера. Он притворился корреспондентом Белого дома, пообщался по электронной почте с первой леди США и даже узнал личную информацию Псаки.
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