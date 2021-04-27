Бойцы ММА Тарасов и Солонин задержаны в Петербурге "из-за непонятных моментов"

Бойцы ММА Артём Тарасов и Никита Солонин задержаны в Петербурге. Видео © Соцсети

Бойцы ММА Артём Тарасов и Никита Солонин задержаны в Санкт-Петербурге. Их доставили в линейный отдел Московского вокзала. Оба бойца в своих инстаграмах подтвердили факт задержания. Они поделились видео, на котором видно, как Тарасов общается с правоохранителями на повышенных тонах.

Боец рассказал, что на них подал заявление некий пьяный, который "имеет связи" в полиции. Солонин же отметил, что они задержаны "из-за непонятных моментов". Официальной информации пока нет.

Ранее рэпер Джиган попросил 50 миллионов рублей за бой с Александром Емельяненко. Скандальный боец ММА, говоря об этой сумме, заявил, что музыканту на восстановление после поединка понадобится не меньше.

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